- Timișoara are cel mai mare buget din istorie, dar multe dintre proiecte sunt doar promisiuni și par la ani lumina distanța de realizare. Liberalii par puși pe treaba și-și doresc, asemenea liderului Nicolae Robu, „o dezvoltare in forța pentru oraș”. Nu toata lumea e de acord, iar unii dintre aceștia…

- „Aceasta campanie de curatenie demareaza cu programul de spalare a strazilor, actiune care nu s-a intamplat pe foarte multe artere de circulatie in totalitate din cauza masinilor parcate", a declarat ieri primarul Chirica. Edilul sef al Iasului a adaugat ca in ultima sedinta de Consiliu Local a fost…

- Femeia va ramane sub monitorizare medicala, internata in spital, fara a intra in contact cu alti pacienti. Teste similare vor fi refacute pentru a verifica evolutia starii sale de sanatate.Femeia, in varsta de 38 de ani, este unul dintre cei trei pacienti confirmati cu noul coronavirus in tara noastra.

- Doua grupuri de migranți au fost depistate de polițiștii locali in Timișoara. Tineri din Siria, Maroc și Afganistan au fost depistați in zona centrala a Timișoarei. Polițiștii au observat ieri, pe strada A. Pacha, trei tineri care, la vederea patrulei, au devenit agitați. Au fost legitimați de polițiștii…

- Ministerul Sanatații a facut public rezultatul analizelor, in cazul asistentului roman intors din Germania, care era suspectat ca ar fi infectat cu coronavirus. Rezultatul analizelor este negativ....

- Incapațanarea i-a adus probleme cu legea unui taximetrist din Timișoara. Aflat in așteptarea unui client, barbatul staționa intr-o zona interzisa, in spatele stației STPT din Gara de Nord, cand a fost depistat de polițiștii locali și somat sa se legitimeze. A sunat la 112, dandu-se victima, insa s-a…

- Grefierii de la toate instanțele din Timișoara – judecatorie, tribunal, curte de apel – au intrerupt, in marea lor majoritate, la ora 10 activitatea și au ieșit sa protesteze in fața Palatului Dicasterial. Acțiunea a fost determinata de votul din comisia de munca din Camera Deputaților de abrogare a…

- Peste 850 kg si 1.300 de litri de produse toxice de protectie a plantelor si substante utilizate la dezinfectie, dezinsectie si deratizare au fost ridicate in cadrul acțiunii ”Toxcontrol”, de verificare a operatorilor economici care desfasoara operatiuni cu astfel de substante, arata Poliția Romana…