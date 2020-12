Polițiștii, la datorie de Anul Nou Polițiștii clujeni vor fi la datorie pentru ca sarbatoarea Anului Nou și minivacanța acestei perioade sa se desfașoare in siguranța. In perioada 31 decembrie – 3 ianuarie, peste 780 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj vor fi la datorie, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranța publica și preintampinarea unor evenimente neplacute. Astfel, echipajele poliției vor acționa pentru prevenirea și combaterea incidentelor care ar putea afecta siguranța comunitații. Totodata, in contextul starii de alerta, vor continua activitațile preventive, derulate in… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

