Polițiștii l-au prins „pișcat” la volan pe un bărbat de 45 de ani din Aiud. Ce indica aparatul etilotest Polițiștii l-au prins „pișcat” la volan pe un barbat de 45 de ani din Aiud. Ce indica aparatul etilotest Polițiștii l-au prins „pișcat” la volan pe un barbat de 45 de ani din Aiud. Ce indica aparatul etilotest La data de 01 august 2021, in jurul orei 01.00, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat, de 45 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ostașilor din Aiud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

