- Politistii si pompierii din Cluj au intervenit, vineri seara, dupa ce o masina s-a rasturnat in raul Somes. Accidentul s-a produs pe strada Splaiul Independentei din municipiul Cluj-Napoca. "O autospeciala si un echipaj SMURD au intervenit pentru a scoate un barbat dintr-un autoturism ajuns in apele…

- La data de 7 decembrie, in jurul orei 20,00, un echipaj de politie din cadrul IP Criuleni, aflindu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, in satul Hrușova raionul Criuleni, a observat un automobil de marca VAZ- 2107 care se deplasa haotic. Astfel, polițiștii au oprit mașina pentru control. Deoarece…

- Ieri, in jurul orei 01.50, polițiștii municipiului Gherla au depistat un tanar de 28 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, in timp ce se deplasa cu un autoturism in municipiul Gherla. Intrucat emana halena alcoolica, acestuia i s-a solicitat testarea cu aparatul etilotest, insa a refuzat, fiind condus…

- Un barbat din Bistrita-Nasud care a provocat un accident la Alba Iulia a fost reținut de polițiști, dupa ce aceștia au descoperit ca era mort de beat si avea și permisul suspendat, scrie ziarulunirea . Politistii de la Rutiera au retinut duminica, pentru de 24 de ore, un barbat, de 48 de ani, din judetul…

- Accidentul de sambata de pe DN 7 s-a produs dupa ce un sofer bulgar, care conducea o autoutilitara, in conditii de carosabil umed, ar fi patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autocar, informeaza IPJ Arges. "In jurul orei 9,00, politistii argeseni au fost sesizati despre producerea…

- Secția 4 Poliție Rurala Galanești a fost sesizata la 112 cu privire la faptul ca, in comuna Putna a avut loc un eveniment rutier, iar unul dintre conducatorii auto pare a fi sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul…