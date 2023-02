Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a anuntat ca l-a arestat pe fostul sot al lui Abby Choi, modelul si influencer, dupa ce parti din corpul dezmembrat al acesteia au fost descoperite intr-o casa inchiriata din nordul orasului, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bajag suspect langa terasa Segafredo, pe strada Cloșca. Sunt așteptați sa intervina geniștii. E informatia zilei pe centrul Aradului, mai exact pe strada Closca, strada... The post Bagaj suspect langa terasa Segafredo, in Arad! Polițiștii și jandarmii sunt in alerta și se așteapta geniștii appeared…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut un barbat cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de viol. La data de 3 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Luna, banuit de comiterea infracțiunii de tentativa de…

- In noaptea de 25/26 ianuarie a.c., un barbat de 35 de ani, din județul Valcea, a fost depistat de polițiștii rutieri in timp ce conducea... The post Valcean, arestat preventiv la Arad. Cum a fost descoperit de polițiștii aradeni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Polițiștii și procurorii brașoveni au reținut pentru 24 de ore un barbat suspect in cazul dublei crime din Bran. Este vorba despre varul barbatului care lucra ca pompier și cu care victima ar fi avut un conflict mai vechi, transmis oficialii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.

- Nicu si Alexandra, soț și soție, au fost uciși in propria casa, in localitatea Șimon, Bran. Agresorul le-a zdrobit capetele cu toporul. Polițiștii au prins principalul suspect al dublei crime de la Bran, a anunțat Antena 3 CNN.

- Un barbat a fost retinut de politistii din judetul Suceava pentru violenta in familie dupa ce sotia sa, in varsta de 27 de ani, a intrat intentionat cu masina intr-un parapet metalic, incercand sa se sinucida. Cu o seara inainte, intre cei doi a avut loc un conflict, femeia fiind agresata. Fii…

- Femeia era disparuta de cinci zile și a fost gasita fara suflare in magazia casei unde locuia. Soțul femeii, tot roman, a fost arestat. Oamenii legii au arestat deja un barbat de 40 de ani, soțul femeii, presupus autor al crimei, care in cursul saptamanii s-a internat la Spitalul Santa Maria „din cauza…