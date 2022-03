Stiri pe aceeasi tema

- 62 de persoane și 39 de autovehicule au fost verificate in urma unei acțiuni la care au luat parte polițiștii și jandarmii aradeni miercuri, 16 martie, in zona strazii Tarafului. In cadrul acțiunii au fost aplicate mai multe amenzi pentru nerespectarea legislației rutiere in valoare de 2.900 de lei.

- Jandarmii, polițiștii, pompierii și ofițeri DGA au demarat o campanie de prevenire a faptelor care le-ar putea pune in pericol siguranța dambovițenilor The post Jandarmii, polițiștii, pompierii și ofițeri DGA au demarat o campanie de prevenire a faptelor care le-ar putea pune in pericol siguranța dambovițenilor…

- Jandarmeria Capitalei face apel catre politistii care protesteaza, miercuri, in Bucuresti, sa respecte masurile anti-COVID, potrivit Agerpres. "Desi numarul maxim de participanti permis de cadrul normativ in vigoare a fost depasit, facem apel catre organizatori sa respecte atat prevederile…

- Jandarmeria Romana a dat 12 amenzi in valoare totala de 44.000 de lei dupa asaltul AUR si Noua Dreapta de la Primaria Timisoara.Oamenii legii au aplicat amenzi pentru intrarea intr-un spatiu inchis fara purtarea mastii de protecție și pentru incalcarea ordinii și liniștii publice.„Nu au fost aduși cu…

- „Aseara, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe DN5C, in localitatea Vedea, dupa ce un autoturism a intrat in gardul unei case. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare si o ambulanta SAJ. Conducatorul…

- Polițiștii, jandarmii și pompierii informeaza cetațenii cu privire la masurile pe care aceștia trebuie sa le adopte pentru a fi mereu in siguranța The post Polițiștii, jandarmii și pompierii informeaza cetațenii cu privire la masurile pe care aceștia trebuie sa le adopte pentru a fi mereu in siguranța…

- Politistii si jandarmii au aplicat in ultimele 24 de ore 872 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de aproape 520.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19. Oamenii legii au intocmit si un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Grupul de Comunicare…

- Politistii fac cercetari dupa ce o casa nelocuita din municipiul Giurgiu a luat foc, in noaptea de vineri spre sambata, potrivit Agerpres. "ISU Giurgiu a fost solicitat, prin 112, de un cetatean de pe strada Nicolae Titulescu ca o locuinta invecinata arde. La fata locului s-au deplasat pompierii…