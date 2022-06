Polițiștii, jandarmii și pompierii, la datorie în mini-vacanța de Rusalii IPJ Timiș a anunțat ca peste 200 de polițiști au fost zilnic in teren „pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea oricaror evenimente negative”, in zilele libere de Rusalii. De asemenea, in tot județul Timiș s-a acționat pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, cu precadere pe […] Articolul Polițiștii, jandarmii și pompierii, la datorie in mini-vacanța de Rusalii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

