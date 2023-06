Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii vor protesta, saptamana viitoare, pentru a scoate pensiile militare din PNRR, potrivit Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Incepand de luni, 26 iunie, timp de 3 zile, intre orele 12.00 – 14,00, SNPPC va organiza proteste, in Parcul Izvor, intrarea de la Camera…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Polițiștii vor declanșa proteste de strada și amenința cu „blocarea sistemului” daca doleanțele nu le vor fi satisfacute de guvern. Sindicaliști din Poliție vor salarii mai mari, dotari și acoperirea deficitului de personal. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual ( SNPPC ) declanseaza…

- Polițiștii vor declanșa proteste stradale in zilele de 6, 7 și 8 iunie, amenințarea fiind chiar blocarea sistemului. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) declanseaza proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului, potrivit…

- • Vor fi eliminate categoriile de indemnizatii si pensii stabilite si platite in baza unor legi speciale Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara cresterea varstei de pensionare,…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual a transmis, luni, ca 30% dintre candidatii la admiterea in scolile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au picat proba sportiva, iar situatia poate degenera dramatic. Sindicalistii cred ca se poatre ajunge in situatia in care numarul candidatilor…

- Sindicatul National al Politistilor si al Personalului Contractual (SNPPC) solicita acordatea dreptului la greva pentru polițiști. Dupa greva anunțata de profesori, ca urmare a salariilor mici, și polițiștii și personalul contractual din Ministerul de Interne anunța ca ar putea intra in greva. Principalele…