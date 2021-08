In perioada 14-15 august a.c., peste 150 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau sunt in strada, zilnic, pe toata perioada prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Polițiștii bacauani, impreuna cu partenerii instituționali, in echipe mixte cu jandarmi și polițiști locali acționeaza in zona locașurilor de cult, in zonele unde se desfașoara manifestari […] Articolul Polițiștii, in strada de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .