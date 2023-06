Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- CONTINUAM PROTESTELE: PENSIILE MILITARE NU SUNT PENSII SPECIALE! In atenția membrilor SNPPC și nu numai: Saptamana trecuta FSNPPC a anunțat un calendar de proteste care debutau cu pichetari ale sediilor MAI, ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor, sediul Guvernului, Administrația Prezidențiala…

- Sindicalisti din politie protesteaza marti, la sediul MAI, conform anuntului Europol. ”Gata cu batjocura la adresa politistilor, ne-ati umilit destul! Am declansat actiunile de protest pe termen nelimitat pentru neaplicarea legii salarizarii, modificarilor ce vor sa fie aduse legii pensiilor militare,…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual trage un semnal de alarma, dupa ce la școlile de poliție elevii pica pe capete, iar cei care se inscriu la examene sunt din ce in ce mai puțini.”Atragem atentia de atația ani ca suntem in cadere libera! CITESTE SI Florin Busuioc…

- Sindicatul National al Politistilor cere demisia fostului sef DIICOT Daniel Horodniceanu, acum vicepresedinte CSM, dupa ce acesta s-a certat cu un agent care l-a oprit in trafic si pare ca incearca sa-l intimideze. Incidentul a fost filmat de politisti, iar imaginile au fost facute publice. Procurorul…

- Liderii AUR au inițiat un protest și un marș in București. Protestul a inceput in fața Parlamentului, dar coloana de oameni s-a mișcat in București.Pe scena, alaturi de George Simion, a urcat și deputatul Dumitru Coarna, exclus din grupul PSD din Camera Deputaților. CITESTE SI Sindicaliștii din…

- Ministrul de Interne austriac Gerhard Karner a declarat, intrebat miercuri daca sustine aderarea Romanie la spatiul Schengen la urmatorul Consiliu JAI, ca nu poate oferi o data fixa. „Este o intrevedere de lucru foarte importanta, pentru a discuta aspecte de securitate care vizeaza ambele tari. In ultimele…

- ”Ministrul Agriculturii Petre Daea a avut astazi, 19 aprilie 2023, o discutie in format online cu omologul ucrainean Mikola Solski, avand ca subiect masurile pe care Romania le va lua pentru protejarea fermierilor romani ca urmare a comertului cu cereale si seminte oleaginoase din Ucraina. La discutii…