Politistii, in misiune in scolile din municipiul Constanta A fost o zi cu totul altfel in scolile din municipiul Constanta, unde elevii s au intalnit cu politistii. Curiosi, au ascultat cu maxima atentie cele relatate, de politistii constanteni din structurile operative, despre misiunile la care au luat parte. "Au invatat despre lege, consecintele incalcarii acesteia, respectul fata de ceilalti si comportamentul responsabil in societate. Au aflat despre pericolul pe care il reprezinta alcoolul si drogurile si cum sa previna situatiile in care pot d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 4 mai 2024 a avut loc un accident rutier, in municipiul Constanta. Politistii au fost sesizati de producerea unui accident rutier in municipiul Constanta, pe strada Stefanita Voda. O masina a iesit de pe carosabil si a intrat in coliziune cu o alta masina parcata. In urma incidentului s a spart…

- Au invatat culorile semaforului, pe unde sa traverseze strada si cum se iau amprentele. Vorbim despre copiii de la Gradinita din statiunea Neptun, unde au fost invitati, ieri, politistii din cadrul IPJ Constanta. Celor mici li s a explicat, apoi, ce este numarul de urgenta 112 si cand poate fi apelat.…

- Soferita cu alcoolemie de 0.89 mg l alcool pur in aerul expirat, ce a intrat intr un stalp, un tanar cu permisul de conducere suspendat care efectua derapaje controlate in parcarea de langa plaja Modern din Constanta sunt doar cateva din infractiunile la regimul rutier, depistate de politisti in ultimele…

- Pe parcursul festivalului care se desfasoara, in perioada 26 29 aprilie a.c., in statiunea Costinesti, aproximativ 450 de politisti vor fi la datorie, zilnic, in judetul Constanta, pentru asigurarea ordinii si linistii publice. Politistii vor fi prezenti pe principalele artere rutiere, in zonele aglomerate…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta - Serviciul Municipal de Investigatii Criminale fac, joi, trei perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si santaj. Perchezitiile au loc in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Cluj, la locuintele a trei barbati…

- La data de 8 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au participat la o activitate prilejuita de Scoala Altfel la Scoala Gimnaziala Grigore Moisil.Cu acest prilej, au adus in atentia elevilor modalitatile de prevenire a infractiunilor de furt si talharie, dar si a accidentelor…

- La data de 28 martie a.c., politistii din cadrul Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii, au desfasurat activitati de pe linia consumului de substante interzise, in randul elevilor si cadrelor didactice din Scolii Gimnaziale nr.30 "Gheorghe Titeica" din municipiul Constanta. De asemenea,…

- „Pirat auto” sucevean prins cu mașina plina pe strada Primaverii din municipiul Botoșani. Polițiștii l-au „taxat” Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, luni, pe strada Primaverii, din municipiul Botoșani, un autoturism condus de un barbat, de 59 de ani, din județul Suceava.…