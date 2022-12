Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 noiembrie a.c., in jurul orei 12:39, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta liceului situat pe bulevardul Revoluției din 1989 din municipiul Timișoara s-ar afla o bomba. Imediat, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter, s-a produs marti dimineata la sud-vest de Malango, in Insulele Solomon, transmite AFP. US Geological Survey a precizat ca o alerta de tsunami a fost emisa de centrul de alerta din Pacific, informeaza AFP. Oamenii sunt sfatuiti sa se…

- Celebra prezentatoare a ajuns intr-o intr-o situație neplacuta, fiind criticata dur de fanii emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. Simona Gherghe a oferit prima reacție dupa ce a facut o gluma legata de greutatea unei concurente de la „Mireasa”. Vedeta și-a cerut scuze imediat, insa nu a fost suficient…

- Joi dimineața, in Romania, a avut loc un cutremur cu o magnitudine de 5,2 grade, pe scara Richter. Imediat dupa producerea seismului, romanii se așteptau sa primeasca o atenționare din partea celor de la Ro-Alert. Insa, doar o parte dintre telefoanele mobile, cele cu sistem Android, au avut parte de…

- Alerta maxima in Rusia. Un avion militar s-a prabușit peste un bloc de noua etaje in regiunea Krasnodar. 13 persoane au fost ucise, iar 19 sunt grav ranite. Imediat dupa prabușire, martorii spun ca au auzit mai multe explozii, iar cladirea a fost cuprinsa de flacari.

- Este alerta in Rusia. Un avion militar s-a prabușit peste un bloc de noua etaje in regiunea Krasnodar. Imediat dupa, martorii spun ca au auzit mai multe explozii, iar cladirea a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipe de intervenție acționeaza la aceasta ora la fața locului. Salvatorilor le este…

- *Ați vazut-o?* La data de 22 septembrie a.c., in jurul orei 15:45, polițiștii din cadrul Secției nr.7 de poliție rurala Cocoraștii Colț au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiica sa NACU ANDREEA ALEXANDRA, in varsta de 15 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu sau din comuna…

- O persoana necunoscuta a sunat luni dimineața, la numarul de urgenta 112, și a anunțat ca o bomba a fost amplasata la Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Bratianu”. La fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și pirotehnisti, iar elevii si profesorii au fost evacuati, transmite site-ul local…