Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, ambii de 21 de ani, din Ucraina au evadat din Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș. Aceștia erau dupa gratii pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de migranți și trecere frauduloasa a frontierei de stat. Evenimentul…

- Un barbat de 34 de ani, din Slatina, a fost reținut, dupa ce oamenii legii au stabilit ca acesta ar fi autorul mai multor furturi din boxele unor slatineni. Polițiștii din Slatina au fost sesizați, in perioada 20-25 august, cu privire la comiterea mai multor furturi, din boxele aflate la subsolul blocurilor…

- Ieri, 26 august 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia i-au prezentat pe cei 3 barbați reținuți in 25 august, pentru savarșirea a 5 fapte de furt și tentative de furt, in fața magistraților din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Ulterior,…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și “distrugere”. In fapt, la data de 21 iulie 2020, in jurul orei 20.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, in varsta…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni au reținut pentru 24 de ore, la data de 18 iulie a.c., 2 tineri banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cei in cauza au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Mureș. In…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Biroul Urmariri, in urma desfașurarii activitaților specifice de urmarire au identificat un barbat de 39 de ani din Baia Mare care poseda mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din Franța pentru savarșirea infracțiunii…