Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune a polițiștilor de la transporturi, in weekend, in Timiș. Oamenii legii au desfașurat controale in gari, dar și la trecerile la nivel cu calea ferata. Au dat amenzi de peste 36.000 de lei.

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea a trei persoane s-a produs joi, pe DE 584, la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Baraganul, in evenimentul rutier fiind implicate cinci autovehicule, trei autoturisme si doua autocamioane, informeaza IPJ Braila. Fii la curent cu cele…

- Actiune desfasurata de polițiștii rutieri pe linia transportului de persoane In aceasta dimineața, intre orele 06.00-09.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea, impreuna cu politisti ai formatiunilor rutiere si ai Biroului Rutier Focșani au desfasurat, pe drumurile publice din județul Vrancea,…

- Trei trenuri de calatori inregistreaza intarzieri, vineri, dupa ce soferul unui camion a ignorat faptul ca bariera de la Petricani se lasa pentru ca urma sa treaca un tren si a rupt bratul acesteia. In imaginile postate pe retelele de socializare de catre CFR Infrastructura se vede cum mai multi…

- Compania CFR SA a desemnat ofertele caștigatoate in cadrul procedurii de licitație lucrari de intreținere și reparație a trecerilor la nivel cu calea ferata. Este vorba de loturi de pe raza regionalelor Cluj, Timișoara și Iași. Potrivit unui comunicat al CFR SA, valoarea totala a ofertelor depuse pentru…

- Ieri, 31 iulie 2022, in intervalul orar 10.00 – 13.00 și 16.00 – 20.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș, impreuna cu polițiștii locali din Teiuș, au organizat o acțiune pe raza orașului, in scopul prevenirii și combaterii cerșetoriei. Cu ocazia acestei acțiunii au fost legitimate 20 de…

- Peste 60 de șoferi de autovehicule pentru transport marfa sau persoane, amendați in Alba. Acțiune a Poliției Rutiere Zeci de șoferi au fost amendați de Poliția Alba, in cadrul unei acțiuni de verificare a mașinilor de transportul persoane sau marfa. Polițiștii au oprit in trafic aproape 200 de autovehicule.…

- Pentru județul Dambovița, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a aprobat proiectul de modernizare a șase treceri de nivel cu calea ferata. „Comisia Tehnico- Economica din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a analizat și avizat proiectul de modernizare a 20 de treceri la nivel cu…