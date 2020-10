Politistii ilfoveni, din Voluntari si Buftea, au intrerupt sambata un parastas si o nunta, care incalcau dispozitiile legale cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentelor, in contextul masurilor de prevenire a infectarii cu SARS Cov2.



Potrivit unei informari transmise de catre IPJ Ilfov, in jurul orei 15,00, la un restaurant din Voluntari, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Ilfov, impreuna cu lucratori din cadrul DSV Ilfov, au constat ca era in desfasurare un eveniment privat (parastas), la care participau 29 de persoane. In consecinta, politistii…