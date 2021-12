POLIȚIȘTII IEȘENI VOR FI LA DATORIE, DE CRĂCIUN Premergator sarbatorilor de iarna, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași sunt dispuse masuri suplimentare, pentru a preveni producerea unor evenimente grave și pentru a asigura intervenția rapida in situații de pericol, semnalate prin 112. Astfel, in aceasta perioada, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase intensifica verificarile cu privire la deținerea, depozitarea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice. In acest sens, reamintim faptul ca, persoanele fizice pot folosi doar articole pirotehnice de distracție foarte mici, din categoria I și… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

