Polițiștii ieșeni au participat la un program național de cursuri de acordare a primului ajutor De multe ori polițiștii sunt primii sosiți la locul producerii unui eveniment soldat cu victime omenești, iar viața acestor oameni atarna de rapiditatea cu care se intervine pentru acordarea primului ajutor de baza, pana la sosirea personalului specializat din cadrul SMURD sau al Serviciului de Ambulanța Judetean. Astfel, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost […]

