Mai multe actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare, joi, in Capitala, dupa ce sindicatele politistilor si personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne au anuntat ca vor "sarbatori" Ziua Politiei Romane in strada, nemultumite de taieri ale veniturilor salariale si ale pensiilor. Protestul organizat de Sindicatul Europol urmeaza sa se desfasoare intre orele 10.00 […]