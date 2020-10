Polițiștii germani au dezamorsat o bombă artizanală descoperită într-un tren în apropiere de Koln Presa germana relateaza ca dispozitivul putea sa provoace raniri grave, indicand ca acesta fusese descoperit de un om de serviciu intr-o cutie de carton ascunsa intr-unul din compartimentele trenului, scrie Agerpres.„Vom putea oferi informatii despre gravitatea posibilului pericol doar dupa evaluarea expertilor criminalisti”, a declarat politia intr-un comunicat.Caini dresati pentru detectarea de explozibili ai politiei federale au cercetat la randul lor zona unde a fost descoperita cutia, iar fortele speciale au analizat cutia cu raze X inainte de a dezamorsa dispozitivul la fata locului, a relatat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

