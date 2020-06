Polițiștii francezi au protestat vehement împotriva renunțării la tehnica arestării prin STRANGULARE (VIDEO) Politistii francezi au protestat sambata seara in fata Arcului de Triumf cu masinile de serviciu cu girofarurile pornite dupa anuntul privind renuntarea la tehnica de arestare cunoscuta sub denumirea de "strangulare", informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Un medic EXPLICA cum sunt OBLIGAȚI medicii sa faca FALS in acte privind morții de coronavirus Politistii au intonat imnul Frantei si au aruncat catuse pe jos in ajunul unui discurs al presedintelui tarii Emmanuel Macron.

In aceeasi zi, mii de oameni au demonstrat in intreaga lume, de la Londra la Paris,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii francezi au protestat sambata seara in fata Arcului de Triumf cu masinile de serviciu cu girofarurile pornite dupa anuntul privind renuntarea la tehnica de arestare cunoscuta sub denumirea de "strangulare", informeaza AFP. Politistii au intonat imnul Frantei si au aruncat catuse pe jos…

- Moartea lui George Floyd a dat tonul cererilor pentru o reforma a poliției acuzata de brutalitate și rasism. Daca peste ocean ideea este la stadiul de proiect, in Franța, țara confruntata și ea cu proteste masive, s-au luat deja primele masuri.

- Emmanuel Macron a cerut guvernului sa “accelereze” propunerile de imbunatatire a deontologiei fortelor de ordine, in fata inmultirii manifestatiilor impotriva rasismului si violentelor politienesti. Curat deontologic: pe vremea anarhiei “vestelor galbene”, care au dat foc pur și simplu Franței, liderul…

- Ministrul pentru Afaceri Digitale, Cedric O, un apropiat la presedintelui Emmanuel Macron, a prezentat aplicatia ca un element cheie al strategiei Frantei pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, suspectii de coronavirus vor fi trebui sa o instaleze, potrivit presei de la Paris, insa…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Frantei, prevazuta initial in perioada 27 iunie si 19 iulie, va debuta pe 29 august, la Nisa, urmand sa se incheie pe Champs-Elysees, la Paris, duminica 20 septembrie. Anunțul a fost facut de catre presa din Hexagon. Amanarea celei mai importante curse pe etape…

- Stațiile Virgin Radio din toata lumea se alatura luptei impotriva noului tip de coronavirus. Mesajul e simplu: #STAMACASA și se aude din toaaate colțurile lumii, de la București, pana la Dubai și din Londra pana la Paris. Pentru ca acasa e cel mai bine pentru fiecare dintre noi. Acțiunile, inclusiv…

- Hanelore ne-a trimis luni dupa-amiaza un mesaj din Paris. Era cu cateva ore inainte ca președintele Emmanuel Macron sa anunțe ca Franța este in razboi: "Suntem intr-un razboi, nu impotriva unei armate sau a unei națiuni, ci impotriva unui dușman invizibil".„Pana cand a aparut ...

- „Suntem in razboi impotriva unui inamic invizibil” a repetat insistent presedintele Emmanuel Macron dupa ce a antat, luni seara, masuri exceptionale in lupta cu noul coronavirus. Marti, Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, le-a acerut francezilor sa fie ''aliati in razboiul'' impotriva…