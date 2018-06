Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele doua mari tabere ilegale de migranti situate in Paris erau in curs de evacuare luni dimineata, la cinci zile dupa ce o operatiune similara a vizat circa o mie de persoane, scrie agerpres.ro.

- Unul dintre nepotii lui Meghan Markle a primit un avertisment din partea Politiei britanice, dupa ce a incercat sa intre cu un cutit intr-un club din sudul Londrei, duminica dimineata, unde dorea sa sarbatoreasca nunta matusii sale cu printul Harry, au anuntat luni jurnalistii de la Sky News, citati…

- Politia federala americana FBI are in desfasurare cel putin 1000 de anchete privind presupusi militanti de tipul "lup singuratic" si alte 1000 privind asa-zisi "teroristi interni", a declarat intr-o audiere in Congres directorul agentiei, Christopher Wray, informeaza joi agentia Reuters, preia Agerpres.Cele…

- Politia turca a arestat joi 65 de suspecti intr-o operatiune care vizeaza membri ai fortelor aeriene acuzati de legaturi cu clericul Fethullah Gulen, despre care regimul de la Ankara sustine ca a orchestrat puciul esuat din iulie 2016, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Anadolu.…

- Misiuni comune de interventie, atac, aparare, tiruri si realimentare in zbor – pilotii fortelor aeronavale franceze se antreneaza in Statele Unite, alaturi de colegii lor americani, in cadrul unei operatiuni inedite de anvergura ce are ca scop intarirea cooperarii militare dintre cele doua tari.

- Politistii clujeni au desfasurat o actiune pe revenire si combatere in domeniul piscicol pe raurile Somesul Mare, Somesul Mic si Aries. Intre 29 aprilie – 1 mai, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica Cluj, cu sprijinul unui reprezentant din cadrul Agenției Naționale de Piscicultura și Acvacultura…

- Infractori cautați in toata țara, prinși in trenuri și gari. Mai mulți indivizi cautați pentru diverse infracțiuni au cazut in plasa polițiștilor de la ”Transporturi” care, in aceste zile, au declanșat o ampla acțiune care a vizat siguranța calatorilor care, de 1 mai, se indreapta catre munte sau catre…

- Politistii au deschis joi dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul a trei copii de etnie roma care au ajuns miercuri seara in stare grava la spital dupa ce s ar fi intoxicat cu otrava pentru soareci, transmite Agerpres.ro. Conform primelor informatii, acestia ar fi inghitit grausor,…