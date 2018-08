Stiri pe aceeasi tema

- Geamurile sediului din Sectorul 6 apartinand unui partid politic au fost sparte, la fata locului fiind efectuate cercetari, anunta Politia Capitalei. Surse judiciare au declarat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca este vorba despre sediul PSD.

- Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a fost incatușat, in plina strada, dupa ce a vrut sa sesizeze o amenințare și o tentativa de distrugere a mașinii sale. Hagiu a cerut ajutorul polițiștilor dupa ce o femeie de etnie roma a incercat sa ii vandalizeze mașina,…

- La data de 6 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au identificat un barbat de 27 ani, din localitatea Cut, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile. In urma cercetarilor polițiștilor se pare ca, in…

- Reținut de politistii din Alba Iulia pentru furt calificat Politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat 2 minori ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-un birou al unei societati comerciale din Alba Iulia. La data de 25 iunie a.c., politistii Politiei Municipiului…

- Un bebelus de aproximativ un an a fost ranit, vineri, intr-un parc din Sectorul 2 al Capitalei si transportat la spital fara semne vizibile, parintii sai sustinand ca a fost electrocutat. "Prin apel 112 s-a sesizat faptul ca intr-un parc de pe raza Sectorului 2, un copil de aproximativ un an ar fi suferit…

- Politistii efectueaza cercetari la Primaria Farcasesti, mai multe geamuri ale institutiei fiind sparte. Articolul POLITIA, la o primarie din Gorj! Institutia, cu geamurile SPARTE apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Politistii fac perchezitii, duminica, in Bucuresti si in judetul Prahova, intr-un dosar de contrabanda cu tigari. Pana la acest moment au fost depistate aproximativ 310.000 tigarete si 1.300 kg. tutun prelucrat in vederea producerii de tigarete.”Astazi, 13.05.2018, politisti din cadrul DGPMB…