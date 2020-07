Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 49 de percheziții in doua dosare penale ce vizeaza doua grupari infracționale care foloseau firme fantoma pentru achiziții de marfuri in Dolj și alte cinci județe. In primul dintre cele doua dosare, instrumentat…

- Anul acesta se implinesc 2 ani de cand organele judiciare au demarat cercetarile in dosarul «Terra Toursim», fara ca vinovații sa fie trași la raspundere. Ancheta a fost uitata in birourile Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, in…

- La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de la SMUR și Ambulanta pentru a prelua persoanele ranite. De asemenea, la locul acidentului se afla mai multe echipaje ale poliției rutiere care fac cercetari pentru a stabili cum a avut loc accidentul. Din primele cercetari rezulta ca șoferul autoturismului…

- Politistii au facut 13 retineri in urma unor perchezitii efectuate la persoane banuite ca aduceau in tara tigari de contrabanda la bordul unor nave care tranziteaza Dunarea, informeaza, joi, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis AGERPRES, miercuri,…

- Politistii au efectuat, joi, 13 perchezitii in Bucuresti, Vrancea si Dolj la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite ca ar fi obtinut finantare pentru trei autoturisme si un utilaj agricol prezentand date nereale. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al…

- Politistii au confiscat, in ultima saptamana, aproape 50.000 de masti si peste 150.000 de manusi, precum si 1.550 de litri de produse dezinfectante, in urma actiunilor pentru prevenirea si combaterea faptelor asociate pandemiei cu noul coronavirus. "In perioada 2 - 8 mai, sub coordonarea…

