Polițiștii fac cercetări după ce două tinere din Brașov s-au accidentat în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectueaza cercetari dupa ce doua tinere, care se aflau pe o trotineta electrica, s-au accidentat și au ajuns la spital. La data de 16 mai 2023, in jurul orei 14.50, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Zorilor, din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier, in urma caruia doua tinere, de 15 ani, s-au accidentat in timp ce se deplasau pe o trotineta electrica inchiriata. Cercetarile efectuate la fața locului au aratat faptul ca cele doua tinere se deplasau pe o singura trotineta electrica,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

