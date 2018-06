Mai mulți polițiști din localitatea mexicana Ocampo, unde saptamana trecuta a fost asasinat un candidat la primarie, au fost dezarmati si arestati pentru efectuarea unei anchete interne. „Toti sunt interogati, procedandu-se conform legii la o ancheta privind participarea la acte de incalcare a normelor profesionale”, a indicat secretariatul Securitatii statului mexican Michoacan (vest-centrul Mexicului), unde The post Polițiștii dintr-un oraș au fost arestați dupa asasinarea unui candidat la primarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…