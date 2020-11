Polițiștii din Vaslui au întrerupt două petreceri de botez organizate în curtea unor imobile Indiferent de care este nivelul restricțiilor, oamenii care au programat ceva de sarbatorit, sarbatoresc. Ieri, 14 noiembrie, polițiștii din județul Vaslui au intrerupt doua botezuri organizate in curtea unor imobile in comunele Tacuța și Solești. Organizatorii celor doua evenimente si participantii identificati ca nu respectau masurile individuale de protectie (17 persoane) au fost sanctionati cu amenzi in cuantum total de peste 24.500 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si Hotararii de Guvern nr.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

