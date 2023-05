Polițiștii din trei țări europene cer ajutorul populației pentru a identifica 22 de femei moarte Poliția din Belgia, Germania și Olanda are nevoie de ajutor pentru a identifica 22 de femei și fete moarte in condiții suspecte. Este vorba despre cadavre descoperite in cele trei țari intre octombrie 1976 și august 2019. Potrivit poliției, majoritatea victimelor au avut o moarte violenta, in timp ce altele au fost infometate sau abuzate. […] Articolul Polițiștii din trei țari europene cer ajutorul populației pentru a identifica 22 de femei moarte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Belgia, Germania și Olanda are nevoie de ajutor pentru a identifica 22 de femei și fete moarte in condiții suspecte. Este vorba despre cadavre descoperite in cele trei țari intre octombrie 1976 și august 2019. Potrivit poliției, majoritatea victimelor au avut o moarte violenta, in timp ce…

- Organizatia internationala de cooperare a fortelor de politie Interpol a anuntat miercuri lansarea unei campanii inedite care se adreseaza publicului larg si menita sa ajute la identificarea trupurilor a 22 de femei gasite de-a lungul mai multor decenii in Germania, Belgia si Olanda, anunța AFP.

- Organizatia internationala de cooperare a fortelor de politie Interpol a anuntat miercuri lansarea unei campanii inedite care se adreseaza publicului larg si menita sa ajute la identificarea trupurilor a 22 de femei gasite de-a lungul mai multor decenii in Germania, Belgia si Olanda, si a face sa avanseze…

- Belgia ocupa locul 10 in topul celor mai atractive țari pentru munca de acasa. Polonia este pe locul 9, iar locurile imediat urmatoare sunt ocupate de Franța, Estonia și Suedia, scrie digi24.ro.Locul 5 in clasamentul european este ocupat de Olanda, urmata de Lituania pe locul 4.

- Olanda ramane in top țari preferate de romani, insa noile recomandari guvernamentale pot limita pe moment accesul la studii pentru unele instituții Numarul studenților romani din Olanda se pastreaza in continuare ridicat, situand-ne pe locul 3 dupa Germania și Italia, cu 5648 de tineri inregistrați.…

- Pentru ca adapostul public este foarte aglomerat și asociațiile din strainatate reușesc cu greu sa adopte numarul mare de caini capturați in ultima vreme, acestea au hotarat sa se indrepte și spre rezolvarea sursei problemei, și anume reducerea numarului de caini de pe strada și stoparea abandonului…

- Politia Romana atrage atentia asupra unei campanii de fraude online, in care victimele sunt sunate de pretinsi reprezentanti ai unor banci pentru a-si transfera banii in alte conturi, ”sigure”. Poliția Romana atrage atentia asupra unei campanii de fraude online desfasurare in mai multe tari europene,…

- Politia Romana a fost informata cu privire la o campanie de fraude online, care este in desfasurare de cateva luni, avand o raspandire la scara larga in mai multe tari europene Germania, Austria, Olanda, Finlanda si Belgia , savarsite prin apeluri telefonice nesolicitate, in care persoanele banuite…