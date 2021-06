Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac perchezitii, joi, la societatea de termoficare Colterm, subordonata Primariei municipiului Timisoara, intr-un dosar de delapidare si infractiuni de fals. Surse apropiate anchetei au precizat ca este un dosar mai vechi, iar ancheta este coordonata de procurori ai Parchetului…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – I.P.J. Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au efectuat, ieri, 38 de percheziții, in județele Timiș și Arad, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi deținut și comercializat…

- 38 de percheziții au avut loc joi, 20 mai, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara. In urma descinderilor au fost confiscate 34.769 de pachete de țigari netimbrate, 35 de litri de alcool și peste 91.000 de lei. Au fost puse in aplicare 10 mandate de aducere,…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 4 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Folosindu-se de o factura falsa, ar fi incasat peste 70.000 lei de la o societate…

- La data de 29 aprilie a.c., politistii orașului Sannicolau Mare, auefectuat 6 perchezitii domiciliare in localitațile Jimbolia din județul Timiș și Secusigiu din județul Arad, la un barbat banuit de contrabanda. In cursul dimineții, polițiștii orașului Sannicolau Mare, sub coordonarea procurorului…

