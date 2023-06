Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 9 iunie, Sebastian Yvan Legrand, ar fi plecat de la after school, in varsta de 9 ani, de pe strada Eroilor de la Pauliș din Timișoara, intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit la domiciliu. Copilul are urmatoarele semnalmente: inalțime 1,53 metri, 43 de kilograme, par…

- Ancheta a polițiștilor timișoreni in cazul unui copil de 9 ani. Oamenii legii incearca sa dea de urma lui dupa ce a plecat de la after school intr-o direcție necunoscuta și nu s-a mai intors.

- Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112. "Politistii Serviciului de Investigatii…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Baraboi Edward Andrei, in varsta de 13 ani, din Bacau. La data de 09 iunie a.c., minorul a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: inaltime -aproximativ 1,75 m, greutate – aproximativ 55 kg,…

- Un baiat de 15 ani din municipiul Lupeni, judetul Hunedoara, este cautat de politisti, fiind dat in urmarire nationala, dupa ce a plecat de acasa spunand ca merge la Petrosani, dar nu s-a mai intors si nu a putut fi contactat. Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata, miercuri, de o femeie cu privire…

- Un copil, de doar un an și șapte luni, a cazut intr-un bazin cu apa și a fost gasit inconștient, in localitatea timișeana Jena. Alertați prin apel 112, polițiștii Secției 6 Gavojdia au ajuns primii la fața locului și au inceput manevrele de resuscitare pana la sosirea ecipajelor medicale,…

- sursa foto: tion.ro Un dambovițean in varsta de 39 de ani, cautat de poliție, a fost saltat dintr-o cafenea din Timișoara, dupa ce barbatul a transmis imagini live pe rețeau TikTok. Polițiștii dambovițeni i-au alertat pe colegii din Timiș, iar barbatul a fost ridicat in timp ce se lauda cu viața pe…

- Politistii din Bacau au publicat, marti dimineata, fotografia si semnalmentele unui baiat de 11 ani plecat de acasa in urma cu doua zile. A fost cerut sprijinul populatiei. Cei care il vad pe copil sunt rugați sa sune la 112, la dispeceratul Inspectoratului Judetean Bacau sau la Politia Moinesti.Baiatul…