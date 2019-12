Polițiștii din Timiș încep lupta împotriva comercianților ilegali de petarde și artificii Și in Timiș, ca și in alte parți ale țarii, polițiștii incep lupta impotriva celor care vand ilegal petarde și artificii. „Foc de artificii” este denumirea operațiunii pe care o vor desfașura oamenii legii pana in data de 6 ianuarie 2020. Polițiștii timișeni vor acționa in intregul județ pentru a preveni evenimentele negative ce se […] Articolul Polițiștii din Timiș incep lupta impotriva comercianților ilegali de petarde și artificii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

