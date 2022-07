Polițiștii din Teiuș au recuperat 600 de lei. Banii fuseseră furați din poșeta unei tinere La data de 16 iulie 2022, in jurul orei 23,00, polițiștii din Teiuș au fost sesizați de catre o tanara de 24 de ani, din comuna Stremț, cu privire la faptul ca i-a disparut o suma de bani. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat o tanara de 23 de ani, din Teiuș, care, in timp ce se afla impreuna cu pagubita la locuința unei prietene din Teiuș, ar fi profitat de neatenția acesteia și i-ar fi sustras, din poșeta, 600 de lei. Polițiștii au recuperat intregul prejudiciu și i l-au restituit reclamantei. Fața de tanara banuita ca a sustras banii, cercetarile sunt continuate sub aspectul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

