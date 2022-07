Polițiștii din Sebeș au intevenit de urgență, la o locuință din Petrești, după un apel la 112. Ce s-a întâmplat Polițiștii din Sebeș au intevenit de urgența, la o locuința din Petrești, dupa un apel la 112. Ce s-a intamplat Un barbat din comuna Șpring s-a ales cu un ordin de protecție pe o perioada de cinci zile, dar și cu un dosar penal, dupa ce și-a agresat soția. Potrivit IPJ Alba, in seara zilei de 23 iulie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș au intervenit la o locuința din localitatea […] Citește Polițiștii din Sebeș au intevenit de urgența, la o locuința din Petrești, dupa un apel la 112. Ce s-a intamplat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

