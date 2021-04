Barbatul care a decedat in timpul imobilizarii de catre polițiști nu a murit din cauza unui stop cardiac, ci din lipsa de oxigen. Verdictul medicilor legiști le poate crea mari problem celor implicate in intervenție, care ar putea fi acuzați de omor. Barbatul a decedat vineri, in Pitești. Primele informații erau ca barbatul a murit dupa ce a fost trantit de polițiști la pamant și imobilizat pentru ca, aflat in stare de ebrietate, ar fi refuzat sa paraseasca terasa unde se afla. Primele concluzii indicau ca a intrat in stop cardio respirator de cum a fost pus la pamant și nu a mai raspuns manevrelor…