- Dupa recentul protest al cadrelor didactice, care au ieșit in strada, in Capitala, in Piața Victoriei, marșaluind apoi de la sediul Guvernului la Cotroceni, de aceasta data polițiștii din penitenciare iși manifesta nemulțumirile. Deja un prim semnal a venit de la Galați. Acolo unde zeci de politisti…

- Peste 8.000 de membri de sindicat din 12.500 de salariați și acopera toate unitațile din Poliția Penitenciara din țara participa miercuri la un protest prin refuz de munca suplimentara incepand cu ora 06.30.Sindicatul Național al Lucratorilor de Penitenciare SNPP afiliat la Federația PUBLISIND și…

- Incepe haosul in inchisorile din toata tara. Polițiștii de la penitenciare refuza sa intre in tura. Este inceputul protestelor de astazi la care vor participa mii de politisti din penitenciare. 8.000 de angajați din penitenciare protesteaza și nu mai vor sa lucreze ore suplimentare, ceea ce ar putea…

- ASTAZI| Polițiștii din penitenciarul Aiud și alte unitați din țara nu vor intra in unitați timp de 4 ore. Care sunt solicitarile lor ASTAZI| Polițiștii din penitenciarul Aiud și alte unitați din țara nu vor intra in unitați timp de 4 ore. Care sunt solicitarile lor Sindicatul Național al Lucratorilor…

- Toate organizațiile sindicale de la nivelul Penitenciarului Mioveni au format o alianța prin care activitatea instituției va produce un blocaj instituțional. Polițiștii de penitenciare refuza efectuarea orelor suplimentare in Penitenciarul Mioveni in data de 31.05.2023. In cadrul relației comune prin…

- Angajații din penitenciare au desfașurat, astazi, o greva japoneza. Ei au anunțat ca de maine vor refuza munca suplimentara. Președintele sindicatului Manifest din Penitenciarul de Maxima Siguranța Iași, Ionuț Ichim, a precizat ca la acțiune participa peste 8 mii de membrii de sindicat. Angajații din…

- Angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta, joi, sediile instituțiilor nemulțumiți de salarizare și condițiile de munca. Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00,sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii…