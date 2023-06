Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. ‘Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Poate ca una dintre cele mai importante dicutii de la Bruxelles este aceea pentru eliminarea procentului de 9,4 % din PIB din PNRR. Ministrul Muncii asteapta un raspuns in acest sens din partea Comsieiei Europene. Din cauza acestui procent, spunea ministrul, ca Romania este condamnata la saracie pana…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca are mandat din partea Executivului pentru a trimite la Bruxelles documentul privind renogocierea unor jaloane si investitii din PNRR, care va fi trimis Comisiei Europene, pana pe 30 aprilie, iar prin masurile pe care Guvernul…

- „Draftul informal pentru modificarea PNRR va fi trimis, pana pe data de 30 aprilie, Comisiei Europene. Este mandatul pe care l-am primit din partea Guvernului Romaniei. Avem aceasta scadere a grantului cu 2,1 miliarde de euro, dar aceasta este ca urmare a cresterii economice pe care am avut-o in 2021…

- Polițiști și pensionari militari vor protesta, vineri, in București cerand excluderea rezervistilor din PNRR și din proiectul legii pensiilor de serviciu, acordarea de sporuri militare și pentru civilii din structuri, precum și renunțarea la impozitarea pensiilor. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate…