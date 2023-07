Polițiștii din Ocna Mureș au prins în trafic un șofer care consumase alcool. Bărbatul s-a ales cu dosar penal La data de 7 iulie 2023, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Unirea, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,05 mg/l alcool pur in aerul respirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

