- UPDATE – 1 – Minora a fost gasita. Știrea inițiala. O minora in varsta de 12 ani, din sat Simboleni, comuna Camarașu, județul Cluj, a plecat de la locuința sa in data de 3 februarie, in jurul orei 08.00, insa nu s-a mai intors. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat…

- Un tanar de 26 de ani a decedat si altul de 35 de ani a fost grav ranit intr-un accident rutier petrecut in acesta dimineata pe Drumul Județean 644, la trecerea la nivel cu calea ferata din comuna Soparlita. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Olt, in aceasta dimineața, pe Drumul…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, sambata, in jurul orei 9:00, Farcas Iasmina-Cristina, in varsta de 12 de ani, din comuna Sinpaul, judetul Cluj, a plecat de acasa si nu s-a mai intors la locuinta. Politistii din Cluj cauta o fata de 12 ani din comuna Sinpaul care a plecat de acasa [...]

- O femeie in varsta de 40 de ani, din comuna Moldovenești, județul Cluj, a plecat in data de 6 ianuarie din zona strazii Taietura Turcului, din municipiul Cluj-Napoca, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost…

- In cursul zilei de ieri, politistii Biroului Investigații Criminale Deva au organizat o acțiune in urma careia au depistat trei tineri (unul in varsta de 18 ani, din municipiul Oraștie, unul in varsta de 19 ani, din comuna Valișoara si altul in varsta de 19 ani, din comuna Dobra), banuiti de savarșirea…

- CAUTARI… Polițiștii vasluieni au fost sesizați in cursul zilei de astazi, cu privire la faptul ca, in ziua de 2 noiembrie a.c., IRIMIA NECULAI, in varsta de 13 ani, din localitatea Banca-Sat, comuna Banca, județul Vaslui și IRIMIA ION MIHAI, in varsta de 11 ani, din localitatea Banca-Sat, comuna Banca,…