Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov s-au autosesizat si fac verificari dupa ce jurnalistul Rares Bogdan a scris pe pagina sa de socializare ca sotia si fiul sau ar fi fost atacati in momentul in care urcau in masina."Ne-am autosesizat in urma postarii, facem verificari. Doamna (sotia lui Rares Bogdan - n.r.)…

- Un baiat in varsta de 6 ani, din Panciu, a suferit un traumatism la nivelul genunchiului stang, prin accident rutier, dupa ce, in seara zilei de joi, a fost acroșat de un autoturism, condus de o femeie in varsta de 37 de ani. Minorul se angajase in traversarea strazii pe marcajul…

- La data de 24 mai a.c., in jurul orei 12.10, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 79 de ani, din comuna Rosia de Seces, in timp ce conducea un ATV, prin comuna, fara a poseda permis de conducere pentru nico categorie de autovehicule. Fata de conducatorul ATV-ului, cercetarile…

- "Politistii s-au autosesizat in acest caz si a fost intocmit un dosar penal pentru comercializarea de produse alimentare alterate. Cercetarile continua", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Adina Lupu. Medicii din cadrul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi au…

- Politia ieseana a intocmit un dosar penal dupa ce, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. "Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de comercializare de produse alterate…

- Un barbat de 59 ani, cetațean Roman cu domiciliul in Australia, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe str. Victoria, din localitate, nu a adaptat viteza in apropierea unei treceri de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, motiv pentru care nu a observat la timp o tanara de 20 ani, care traversa…

- Un baietel in varsta de 10 ani a ajuns astazi la Spitalul Judetean din Craiova dupa ce a cazut dintr-o tiroliana amplasata in parcul „Nicolae Romanescu“. Oamenii legii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- Politistii din Neamt au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in cazul accidentului rutier produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Viisoara, in urma caruia noua persoane au decedat, se arata intr-un comunicat…