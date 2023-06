Stiri pe aceeasi tema

- La miezul nopții, polițiștii Secției 1 Groși au oprit pentru control un autoturism, pe strada Joseni, fiind identificat la volan un tanar de 27 de ani din comuna. Intrucat acesta ar fi emanat halena alcoolica, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultand 0,45 mg/l alcool pur in…

- Luni, 12 iunie, in jurul orei 11.00, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un eveniment rutier pe strada 22 Decembrie din oraș. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 19 ani din Moisei, aflat la volanul unei autoutilitare, pe D.N. 18, strada 22 Decembrie…

- Duminica, 14 mai, polițiștii Secției 1 Groși au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier produs pe D.J. 182B, soldat cu pagube materiale, dar conducatorul autoturismului implicat in eveniment pare sa se afle sub influența bauturilor alcoolice. In urma deplasarii la fața locului,…

- Ieri, 02 mai, in urma probatoriului administrat, polițiștii Secției 2 Poliție Bogdan Voda au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 38 de ani din Sighetu Marmației, sub aspectul comiterii infracțiunilor de inșelaciune și abuz de incredere. In fapt, la data de 24 aprilie a.c., polițiștii…

- Marti, 2 mai, la ora 15.20, polițiștii din Moisei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe D.C. Pecișna, in localitatea Moisei, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar un conducator auto se afla sub influența alcoolului. Deplasați la fața locului, polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara au depistat luni, 3 aprilie, in jurul orei 19.30, in satul Archita din comuna Vanatori, un tanar in varsta de 18 ani, din aceeași localitate, in timp ce conducea un autoturism, deși nu poseda permis de conducere. "De asemenea, din verificarile…

- Azi, 03 aprilie, la ora 11.22, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 109F in localitatea Damacușeni. „La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o autoutilitara condusa de catre un tanar de 22 de ani din Groși, a acroșat un pieton de 86 de ani, care s-a…

- Alcoolul la volan face „ravagii" printre ieseni. In urma unor razii facute pe drumurile din Hirlau, politistii au prins mai multi soferi bauti, printre care si o femeie de 55 de ani. Aceasta se afla in vizita la niste rude in localitatea Sipote. „In cadrul unei actiuni organizate la data de 18 martie,…