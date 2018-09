Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba cauta o femeie care a plecat de acasa, din comuna Ciuruleasa si nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Potrivit IPJ Alba, Postul de Politie…

- Un conflict intre un paznic de la Spitalul Judetean Targoviste si un tanar care a vrut sa intre in incinta unitatii sanitare a avut loc duminica seara, Politia deschizand dosar penal in acest caz dupa ce vizitatorul a sesizat ca ar fi fost lovit. ''In cursul serii de 26 august a.c., politistii…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Motru au fost sesizati, miercuri, de catre o femeie de 33 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fiica sa minora, Gherman M. V., de 16 ani, a plecat, in mod voluntar, de ...

- F.T. Ieri dupa-amiaza, poliția prahoveana a anunțat ca in custodia acesteia se afla o geanta cu bani, al carei proprietar era, inca, necunoscut. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, geanta a fost gasita in Paulești, de catre o femeie in varsta de 81 de ani, care…

- O persoana a fost impuscata in antebratul stang in noaptea de vineri spre sambata in municipiul Craiova, in urma unei sicanari in trafic intre soferii a doua autoturisme. Victima a fost dusa la spital, fiind in afara oricarui pericol. Politistii fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor…

- Un adolescent de 17 ani, din Dambovița, este cercetat de polițiști pentru violare de domiciliu. Baiatul care consumase alcool a intrat in noaptea de duminica spre luni intr-o locuința și a pipait o femeie care dormea, iar apoi a fost prins de concubinul femeii. In noaptea de duminica spre luni, pe la…

- Politistii din cadrul Secției Politie Rurala Vințu de Jos au identificat un barbat de 42 ani, din localitatea Vintu de Jos, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in data de 10 iulie ora 19.52. La data de 10 iulie, politistii din cadrul…