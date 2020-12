Polițiștii din Câmpeni au ridicat peste 400 de pomi de Crăciun, în urma unor percheziții Polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au continuat cercetarile privind fapte de taiere ilegala de arbori in legatura cu care s-au sesizat la data de 11 noiembrie 2020, cand, cu ocazia unor controale efectuate in teren, au fost gasiți 422 de pomi de Craciun abandonați. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un barbat de 49 de ani, din comuna Albac, care impreuna cu fiul sau, in varsta de 16 ani, ar fi taiat, fara drept, pomii de Craciun, in vederea valorificarii ilegale. Polițiștii au efectuat percheziții la doua proprietați deținute de barbat și au gasit 410 pomi de… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

