- Poliția Capitalei investigheaza o moarte suspecta in București. Este vorba de un barbat care a cazut pe fereastra camerei de hotel și a fost gasit decedat. Hotelul se afla in Sectorul 1 al Capitalei. The post Poliția cerceteaza o moarte suspecta in București. Un barbat a cazut pe fereastra camerei de…

- Politia Capitalei precizeaza ca agentul implicat in accidentul din Sectorul 1, soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia, participase la verificari privind respectarea masurilor anti-COVID la patru unitati de invatamant, iar la momentul accidentului facea verificari solicitate de Evidenta Populatiei.…

- Joi, in ziua in care a avut loc accidentul in urma caruia doua fetite au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei, politistul care a provocat tragedia participase la verificari privind modul in care sunt respectate prevederile privind masurile pentru prevenirea efectelor pandemiei,…

- Polițiștii bucureșteni fac verificari dupa ce un barbat a sunat la 112 și a avertizat ca va folosi arma și va face singur dreptate daca politistul care a accidentat mortal o fetita in Sectorul 1 al Capitalei nu este arestat. Barbatul a sunat la 112 duminica seara. El a anunțat ca daca nu va fi arestat…

- Scandal in trafic, in Sectorul 6 din București. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, un curier a fost agresat de un șofer nemulțumit de modul cum se deplaseaza biciclistul in trafic. Incidentul a fost anunțat in jurul orei 14.00, prin apel 112 la Secția 20. Din verificarile preliminare a reieșit…

- Fațada unei cladiri din Capitala s-a prabușit peste liniile de tramvai, in timpul unei demolari controlate. Un excavator a atins cu brațul firele de contact ale tramvaielor, rupandu-le. Polițiștii de la Secția 18 au fost sesizați miercuri dimineața prin apel 112 ca pe Șoseaua Progresului sector 5, pe…

- Un polițist de la Secția 9 de Poliție și-a uitat, miercuri, arma din dotare in toaleta unei benzinarii, anunța Poliția Capitalei intr-un comunicat de presa. Arma a fost recuperata, iar acum agentul este anchetat de superiori. Incidentul a avut loc ieri spun autoritațile cand polițistul din cadrul Secției…

- 38 de persoane care au participau, sambata seara, la o petrecere organizata intr-un local din Centrul Vechi al Bucureștiului, au fost amendate de polițiști, cu cate 500 de lei fiecare, a anunțat Poliția Capitalei. Și societatea comerciala a primit o amenda, in urma organizarii evenimentului."In data…