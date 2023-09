Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din Bucuresti au aplicat o suta de sanctiuni contraventionale si au constatat 16 infractiuni, in urma unei actiuni de amploare care a vizat cresterea gradului de ordine si siguranta rutiera pe drumurile publice. Zece soferi au fost depistati sub influenta substantelor interzise.”La…

- Polițiștii din Capitala au prins in flagrant trei tineri care au jefuit, in colaborare cu șoferul, un camion care transporta articole de imbracaminte catre mall-ul Park Lake din București. Cei trei au sustras articole de imbracaminte in valoare de 50.000 de lei, dar imediat ce au vrut sa fuga cu marfa…

- Politistii din Bucuresti cerceteaza trei barbati, dintre care unul a fost retinut, dupa ce acestia ar fi sustras dintr o masina pe care au accidentat o intentionat, cu un scuter, o geanta ce continea 48.000 de euro si 1.800 de lei. "La data de 2 august 2023, politistii Directiei Generale de Politie…

- Politistii din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București (DGPMB) – Secția 26 Poliție au fost sesizați, miercuri dimineața, in jurul orei 06.00, prin sistem 112, cu privire la faptul ca o fetița ar fi cazut in raul Dambovița."Intrucat s-a constatat ca aspectele sesizate se confirma,…

- Polițiștii din Capitala au pus in mișcare 9 mandate de aducere pentru ultrașii de la CSA Steaua și Dinamo. Aceștia s-au batut in fața unei sali de jocuri din Sectorul 4.”La data de 28 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente…