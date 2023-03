Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost prins de politistii de frontiera din Botosani cu un permis de conducere fals, pentru care a platit suma de 4.000 de euro, au anuntat, vineri, reprezentantii Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Albita au depistat la controlul pentru intrarea in tara un cetatean georgian asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat in trafic un cetațean roman care a prezentat un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților ucrainene. Sambata, 04 februarie a.c., in jurul orei 17.00, un echipaj format din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției…

- A prezentat la control un permis de conducere fals. Vameșii i-au descoperit șmecheria Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de ieșire in țara doi cetațeni, unul roman și celalalt bulgar, care au prezentat la controlul de frontiera cate un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților ucrainene, respectiv bulgare. In aceasta dimineata, in jurul orei 06.45,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus efectueaza cercetari in privinta unui cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere care nu este emis de nicio autoritate de stat. In data de 4 ianuarie 2022, la ora 15.00, in Punctul…

- PRINS Politistii de frontiera din cadrul Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, desi nu a obtinut niciodata acest drept. In data de 03 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul…