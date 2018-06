Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi, au efectuat, marti, patru perchezitii domiciliare pe raza comunei Cristinesti, la principalii suspecti in cazurile unor talharii comise pe raza a doua comune. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Polițiștii din Arad au depistat un autoturism cautat de autoritațile britanice, in valoare de aproximativ 30.000 de euro, care se afla in posesia unui barbat, in varsta de 30 de ani. La data de 23 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Ieri, 15 aprilie 2018, politistii Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Patrimoniului și Grupari Infracționale din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au oprit in trafic si au identificat pe M.M. de 38 de ani din Sibiu, care conducea pe raza municipiului Alba Iulia, un autoturism,…

- In aceasta dimineata, politistii din Arges au recuperat un obiect din piatra, in forma de secure, susceptibil a apartine patrimoniului cultural national al Romaniei. Bunul urmeaza a fi expertizat. La data de 4 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului…

- La data de 20 martie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes, au identificat in trafic si indisponibilizat un autoturism, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, dat in urmarire de autoritatile britanice.…

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata dimineata, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Andrei Lazar. Barbatul avea 34 de ani si era incarcerat…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…