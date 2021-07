Polițiștii din Blaj au emis ordine de protecție provizorii față de doi bărbați care și-au agresat sau amenințat partenerele de viață La data de 13 iulie 2021, in jurul orei 21.30, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin plangere, de o femeie, de 37 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca, in urma unor discuții contradictorii avute cu soțul sau, ar fi fost agresata de catre acesta. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul, de 53 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada de 5 zile.Cercetarile sunt continuate, sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie. In aceeași zi, jurul orei 17.30, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin plangere,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

