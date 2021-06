Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, marti, cinci perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane din municipiul Bacau banuite de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii si complicitate la inselaciune. Purtatorul de cuvant…

- Sase persoane au fost retinute de procurorii si politistii DIICOT Bacau pentru trafic de droguri de risc, in urma unor perchezitii domiciliare si a doua actiuni de prindere in flagrant. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a informat ca anchetatorii au efectuat 9 perchezitii…

- Doi barbati din municipiul Bacau au fost retinuti de politistii de investigatii criminale, in urma unor perchezitii domiciliare, fiind suspectati de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 250.000 lei. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat, miercuri, ca persoanele…

- Un politist al Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci s-a ranit in timp ce incerca sa salveze un barbat din localitatea Parincea, care voia sa se spanzure intr-un copac. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat, vineri, ca politistul fusese solicitat de familia unui barbat…

- In municipiul Bacau, politistii au inceput o campanie de prevenire a accidentelor rutiere. Activitatile se desfasoara in colaborare cu Agentia Nationala Antidrog si isi propun informarea pietonilor, dar si a viitorilor conducatori auto. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Bacau, Catalina…

- O minora in varsta de 16 ani din municipiul Bacau, care a aruncat o pisica de la balconul locuintei, a fost amendata de politisti cu 1.500 lei, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, potrivit Agerpres. Politistii s-au autosesizat dupa ce intreaga…

- Una dintre cele cinci adolescente care au fugit sambata dintr-un centru de plasament din municipiul Dorohoi a fost identificata, duminica seara, pe raza localitatii, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu. Potrivit acesteia, fata gasita…