POLITISTII DIN ALBA VA SOLICITA SPRIJINUL

- Politia Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unor persoane de interes in instrumentarea unor dosare penale. Politia Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea persoanelor din imagini, in interesul soluționarii unor cauze de furt.…

- Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu solicita sprijinul cetatenilor in vederea identificarii unei persoane banuite de savarșirea infracțiunii de furt, in municipiul Sibiu. Read More...

- Ieri, 28 octombrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș i-au identificat pe doi barbați, de 39 și 41 de ani, din municipiul Arad, ca persoane banuite de furtul sumei de 2.905 euro și 3.700 de lei, dintr-un autoturism parcat. In sarcina celor doi s-a reținut…

- Activitatile de cercetare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare cu privire la un caz de talharie calificata au dus la identificarea unui tanar banuit de comiterea faptei. In baza probatoriului administrat, politistii au dispus ieri masura…

