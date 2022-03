Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 29 martie 2022, in jurul orei 06.30, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat, de 52 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, la km 373, fiind sub influența bauturilor alcoolice și avand dreptul de a conduce autovehicule…

- Ieri, 13 martie 2022, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un barbat de 31 de ani, din comuna Cricau, pentru savarșirea infracțiunilor de conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. Ieri, 13 martie,…

- La data de 27 februarie 2022, in jurul orei 19.00, polițiștii rutieri din Abrud au depistat un barbat, de 36 de ani, din comuna Roșia Montana, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 742, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Barbat din Alba, REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prin BEAT și fara permis la volan: Ce alcoolemie avea Barbat din Alba, REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prin BEAT și fara permis la volan: Ce alcoolemie avea La data 18 ianuarie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore,…

- Ieri, 18 ianuarie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața barbatul de 34 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara permis. In cursul zilei de azi, 19 ianuarie 2022, acesta va fi prezentat Parchetului…

- Un tanar din Craiova a fost prins de polițiști conducand un autoturism sub influența bauturilor alcoolice și cu permisul suspendat.Conform IPJ Dolj, in noaptea de 7/8 ianuarie, polițiști din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe…

- La data 4 decembrie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 42 de ani, din comuna Valea Lunga, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara permis. Acesta a fost depistat, in dupa amiaza zilei de 3 ianuarie…

- Ieri, 4 ianuarie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 42 de ani, din comuna Valea Lunga, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara permis. Acesta a fost depistat, in dupa amiaza zilei de 3 ianuarie 2022,…