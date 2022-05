Polițiștii din Alba au prins în ultimele zile trei bărbați care conduceau automobile deși aveau permisul suspendat Polițiștii din Alba au prins in ultimele zile trei barbați care conduceau automobile deși aveau permisul suspendat Trei barbați au fost prinși de polițiști, in ultimele zile, pe strazile din Alba in timp ce conduceau automobile, avand permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 mai 2022, in jurul orei 03,10, polițiștii din Sebeș au depistat un tanar de 19 ani, din comuna Șugag, județul Alba, in timp ce conducea un […] Citește Polițiștii din Alba au prins in ultimele zile trei barbați care conduceau automobile deși aveau permisul suspendat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

